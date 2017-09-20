Роковое совпадение: год назад в Мексике произошло разрушительное землетрясение

День 19 сентября второй раз за последние десятилетия становится для Мексики датой несчастья: во вторник сильное землетрясение ударило по стране, как и в 1985 году, унеся жизни более 200 человек

Президент Энрике Пенья Ньето намеревался посетить штат Оахака, когда стало известно о трагедии. Глава государства объявил о немедленном возвращении в Мехико. Вечером во вторник он побывал на месте обрушения школы Enrique Rebsamen в столице страны, где погибли, по последним данным, 30 человек, включая 26 детей, еще 38 пропали без вести (30 из них — дети).

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки на юге Мексики достигли Мехико и разрушили порядка 40 зданий. Согласно последним данным, количество жертв землетрясения составляет по стране 147 человек, в том числе 49 — в самом Мехико.

Правда, 32 года назад число жертв разрушившего тогда Мехико землетрясения исчислялось тысячами. Сейчас счет идет на сотни, но и этого оказалось достаточно, чтобы полностью изменить сетку вещания местных каналов, планы президента страны и жизнь многих мексиканцев.

В результате стихии порядка 4,6 миллиона человек остались в Мексике без света. В течение нескольких часов в столице фактически не работала мобильная связь, а отсутствие электричества не давало возможности людям узнать последние новости из телепрограмм или интернета. Однако мексиканцы вышли из положения, "по старинке" вынеся из домов транзисторы, чтобы быть в курсе последних событий.





Ситуация в городе





Одним из наиболее пострадавших от толчков стал престижный район Кондеса, дома в котором в основном малоэтажные и старые. Многие их них были построены в 20-30 годах прошлого века и, конечно, не отвечают требованиям сейсмической безопасности.





На улице Амстердам этого района обрушился жилой дом. При этом первыми на помощь пострадавшим пришли обычные горожане, бросившие все свои дела и начавшие разбирать завалы еще до прибытия специальных служб.





Корреспондент РИА Новости наблюдал сотни людей, которые без помощи специального оборудования разбирали обломки и на тележках из близлежащего супермаркета вывозили обломки. Затем к работе подключились спасатели, пожарные, медики, полиция, а также введенные в город части армии и морской пехоты. Власти задействовали специальный план Marina, предполагающий оказание помощи гражданскому населению со стороны военных при чрезвычайных ситуациях.

