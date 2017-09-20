Подробности задержания четверых сотрудников Мангистауской колонии
20 сентября 2017, 14:36
Задержанных подозревают в получении взятки от родственников осужденных.
В Национальном бюро по противодействию коррупции рассказали подробности задержания четверых сотрудников Мангистауской колонии, передает Lada.
Начальник колонии ГМ-172/6, два его заместителя и начальник оперативного отдела данного учреждения подозреваются в получении взяток в виде денег, бытовой и компьютерной техники на общую сумму 200 тысяч тенге. Об этом сообщили в национальном бюро по противодействию коррупции агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Задержанных, как сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции, подозревают в получении взятки от родственников осужденных.
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области изобличены в получении взяток в виде денег, бытовой и компьютерной техники на общую сумму 200 тысяч тенге начальник ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области Т., его заместители К. и К., а также начальник оперативного отдела данного учреждения А. Незаконные вознаграждения получены от родственников осужденных за общее покровительство при содержании в учреждении", - сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.
Напомним, 5 сентября четверо сотрудников колонии ГМ-172/6 задержаны и водворены в изолятор временного содержания УВД Актау. С санкции суда все подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.
фото: Караван
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