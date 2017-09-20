В Астане полицейский из жалости помешал коллегам задержать подозреваемую в мошенничестве

В Астане осужден полицейский, который покрывал женщину, подозреваемую в мошенничестве, передает передает Zakon.kz





И материалов дела следует, что подсудимый - капитан полиции Жамалов ( прим.ред: фамилии всех участников дела изменены ) работал старшим оперуполномоченным отделения криминальной полиции Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Астаны. Он обратился к оперуполномоченному ОКП УВД Есильского района Кайракову с просьбой не заниматься поисками объявленной в розыск женщины, подозреваемой в совершении крупного мошенничества. Санкцией суда Молдашевой заочно была вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. И Жамалов просил коллегу дать ей шанс найти деньги, чтобы возместить ущерб потерпевшим. Оперуполномоченный Кайраков предложил встретиться с подозреваемой. На встречу она приехала с Жамаловым. И, когда Кайраков предпринял меры по задержанию Молдашевой, Жамалов заблокировал двери машины, не дав коллеге вывести женщину из машины. В конечном итоге он пообещал, что сам привезет подозреваемую в УВД, и скрылся в неизвестном направлении.





В дальнейшем Молдашеву задержали сотрудники ДВД Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных в Костанайской области.



