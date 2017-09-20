Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане полицейский из жалости помешал коллегам задержать подозреваемую в мошенничестве

20 сентября 2017, 15:27

В конечном итоге женщину задержали, а полицейского осудили.

В Астане осужден полицейский, который покрывал женщину, подозреваемую в мошенничестве, передает Zakon.kz.

И материалов дела следует, что подсудимый - капитан полиции Жамалов (прим.ред: фамилии всех участников дела изменены) работал старшим оперуполномоченным отделения криминальной полиции Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Астаны. Он обратился к оперуполномоченному ОКП УВД Есильского района Кайракову с просьбой не заниматься поисками объявленной в розыск женщины, подозреваемой в совершении крупного мошенничества. Санкцией суда Молдашевой заочно была вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. И Жамалов просил коллегу дать ей шанс найти деньги, чтобы возместить ущерб потерпевшим. Оперуполномоченный Кайраков предложил встретиться с подозреваемой. На встречу она приехала с Жамаловым. И, когда Кайраков предпринял меры по задержанию Молдашевой, Жамалов заблокировал двери машины, не дав коллеге вывести женщину из машины. В конечном итоге он пообещал, что сам привезет подозреваемую в УВД, и скрылся в неизвестном направлении.

В дальнейшем Молдашеву задержали сотрудники ДВД Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных в Костанайской области.

"В результате превышения полномочий, явно выходящие за пределы его прав и полномочий, подсудимым причинен существенный вред правам и интересам ДВД Астаны, выразившийся в нарушении его нормальной деятельности, а также интересам общества и государства, в результате причинен материальный ущерб на сумму 183 678 тенге", - отмечается в приговоре суда.

В суде Жамалов пояснил, что проявлял чувство жалости к Молдашевой, разыскиваемой за тяжкое преступление, так как знал, что она воспитывает больного ребенка. Он хотел помочь ей отсрочить водворение в следственный изолятор, чтобы подозреваемая могла собрать деньги для погашения ущерба, причиненного совершенным ею преступлением. Для чего и попросил о содействии в этом оперуполномоченного ОКП Есильского района.

Приговором суда полицейский признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 385 ч.3 и 362 ч. 2 УК и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 3 года.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...