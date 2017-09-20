Е.Карин о ноте протеста Казахстану: Это больше вредит самому официальному Бишкеку
20 сентября 2017, 16:21
Ранее политолог отмечал, что встречи Главы государства с основными претендентами в предвыборной гонке Кыргызстана "уже давно устоявшаяся практика".
Политолог Ерлан Карин высказал мнение относительно ноты протеста Кыргызстана Казахстану, передает Zakon.kz.
"Кыргызский МИД и штаб основного кандидата непродуманно раздули искусственный скандал. Не говоря о том, что само направление ноты протеста в данном случае не совсем корректный ход. Как я и вчера писал, встреча с кандидатами и лидерами политических партий практикуется давно. Тем более, что члены ЦИК Кыргызстана не видят в этом никаких нарушений. Понятно, что ситуация искусственно раздута больше для обыгрывания темы внутри, но в любом случае этот ненужный хайп больше вредит самому официальному Бишкеку", - написал Карин в Facebook.
Ранее политолог отмечал, что встречи Главы государства с основными претендентами в предвыборной гонке Кыргызстана "уже давно устоявшаяся практика".
"Ранее президент уже принимал другого кандидата. В середине августа Президент встречался с Сооранбаем Жээнбековым, сразу после его выдвижения и который считается основным кандидатом в президенты, преемником действующего президента Алмазбека Атамбаева. Также было и в предыдущие годы. Во время парламентских выборов в 2010 году Нурсултан Назарбаев поочерёдно принимал лидеров всех основных кыргызских политических партий - СДПК, Ар-Намыс и даже Ата-Журт, который тогда считался главной оппозиционной силой. Поэтому в сегодняшней встрече не стоит искать никаких подтекстов" - напомнил Карин.
По его словам, учитывая парламентскую модель политической системы Кыргызстана, такого рода встречи с представителями различных партий вполне корректный и правильный подход для свидетельства неизменности приоритетов Казахстана в двусторонних отношениях и поддержки общего курса политических процессов в Кыргызстане.
Напомним, ранее стало известно, что МИД Кыргызстана направило ноту в МИД РК после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты КР. Нота протеста была вручена в связи с прошедшей 19 сентября встречей Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты соседней страны.
Фото: abctv.kz.
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