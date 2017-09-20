Объявлен состав сборной Казахстана на матчи с Румынией и Арменией
20 сентября 2017, 17:09
5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с команды Румынии, а 8-го примет на своем поле Армению.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк огласил список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Румынии и Армении, сообщает kff.kz.
Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Александр Мокин («Астана»), Игорь Шацкий («Шахтер»);
Защитники: Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба — «Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);
Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»).
В резервном списке находятся вратарь Марсель Исламкулов («Кайсар»), защитник Александр Кислицын («Иртыш»), полузащитники Жакып Кожамберды («Тараз»), Мардан Толебек («Ордабасы») и нападающий Бауыржан Турысбек («Кайрат»).
Напомним, 5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с команды Румынии, а 8-го примет на своем поле Армению.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com