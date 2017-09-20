Объявлен состав сборной Казахстана на матчи с Румынией и Арменией

5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с команды Румынии, а 8-го примет на своем поле Армению.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк огласил список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Румынии и Армении, сообщает сообщает kff.kz





Вратари : Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Александр Мокин («Астана»), Игорь Шацкий («Шахтер»);





Защитники : Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба — «Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);





Полузащитники : Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);





Нападающие : Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»).





В резервном списке находятся вратарь Марсель Исламкулов («Кайсар»), защитник Александр Кислицын («Иртыш»), полузащитники Жакып Кожамберды («Тараз»), Мардан Толебек («Ордабасы») и нападающий Бауыржан Турысбек («Кайрат»).





Напомним, 5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с команды Румынии, а 8-го примет на своем поле Армению.







