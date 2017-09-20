Серийный BMW X7: первые изображения

На автосалоне во Франкфурте 2017 года состоялась официальная премьера концептуального внедорожника BMW Concept X7 iPerformance, по мотивам которого баварская марка планирует построить серийный флагманский автомобиль BMW X7.

Независимые дизайнеры и свободные художники не могли оставить эту премьеру без своего внимания. Например, то, что видите на представленном изображении – серийный внедорожник BMW X7, глазами работников популярного издания IndianAutosBlog.





По мнению независимых дизайнеров, именно так будет выглядеть флагманский внедорожник BMW X7 в производственном обличье. Очевидно, что новый автомобиль будет построен на платформе CLAR, которую баварская марка использует на моделях BMW 7-Series и BMW 5-Series нового поколения.





Ожидается, что новый полноразмерный внедорожник премиального немецкого бренда будет доступен с широкой гаммой силовых агрегатов, включая модификации xDrive30i, xDrive40i, xDrive50i, xDrive30d, xDrive40d и xDrive50d. Плюс ко всему, автомобиль получит гибридную версию iPerformance, а также высокопроизводительную модификацию M Performance с двигателем V12.

Как сообщалось ранее, серийный выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7, созданного по мотивам концепта BMW Concept X7 iPerformance, начнётся на американском заводе марки в конце 2018 года. Вероятнее всего, первые поставки полноразмерного кросса запланированы на начало 2019 года. Главными конкурентами новинки станут такие модели, как Mercedes GLS, Range Rover, Lexus LX, Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.



