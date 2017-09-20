Спецоперация в Шымкенте: Студенты хотели "взрыва и крови"

Опубликовано видео, где молодые люди обсуждают спецоперацию силовиков.

В редакцию go13.kz прислали видеоролик, где шымкентские студенты наблюдают из окна университета за спецоперацией, проведенной ДВД и КНБ ЮКО в районе магазина “Гарант”.





Напомним , 19 сентября шымкенские силовики провели спецоперацию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений, занимавшихся торговлей сотовыми телефонами в районе “Гаранта”.





Полицейские и бойцы спецназа неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе магазина “Гарант”.





За происходящим наблюдают и снимают на телефон студенты. Запись, судя по всему, была сделана из окна корпуса ЮКГУ, расположенного на углу проспекта Тауке-Хана и улицы Байтурсынова.





В ролике молодые люди непрестанно матерятся и выражают желание увидеть как можно более страшное развитие сюжета.





“Ща прикинь как все взрывается, я в шоке буду, в этот же день бухать буду…





…по любому взорвется, я сюда ради взрыва пришел”, – комментирует происходящее один из парней.





“Где трупы? Где кровь? Где бомбы?”, – вопрошают студенты.





Возможность стать свидетелями кровавых событий радует молодежь, они надеются увидеть взрывы и трупы.





Ролик уже активно рапространяется в социальных сетях, где люди выражают резко отрицательное отношение к подобному поведению молодых людей.







