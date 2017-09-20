Спецоперация в Шымкенте: Студенты хотели "взрыва и крови"
20 сентября 2017, 18:00
Опубликовано видео, где молодые люди обсуждают спецоперацию силовиков.
В редакцию go13.kz прислали видеоролик, где шымкентские студенты наблюдают из окна университета за спецоперацией, проведенной ДВД и КНБ ЮКО в районе магазина “Гарант”.
Напомним, 19 сентября шымкенские силовики провели спецоперацию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений, занимавшихся торговлей сотовыми телефонами в районе “Гаранта”.
Полицейские и бойцы спецназа неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе магазина “Гарант”.
За происходящим наблюдают и снимают на телефон студенты. Запись, судя по всему, была сделана из окна корпуса ЮКГУ, расположенного на углу проспекта Тауке-Хана и улицы Байтурсынова.
В ролике молодые люди непрестанно матерятся и выражают желание увидеть как можно более страшное развитие сюжета.
“Ща прикинь как все взрывается, я в шоке буду, в этот же день бухать буду…
…по любому взорвется, я сюда ради взрыва пришел”, – комментирует происходящее один из парней.
“Где трупы? Где кровь? Где бомбы?”, – вопрошают студенты.
Возможность стать свидетелями кровавых событий радует молодежь, они надеются увидеть взрывы и трупы.
Ролик уже активно рапространяется в социальных сетях, где люди выражают резко отрицательное отношение к подобному поведению молодых людей.
Фото: кадр из видео.
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