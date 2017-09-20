В Шымкенте пропала десятилетняя девочка
Малышка ушла из дома и не вернулась.
Десятилетняя Жанель Маратова ушла из дома около 11 часов утра и больше ее никто не видел, передает otyrar.kz.
Жанеля была в розовой футболке и желтых лосинах. На ногах у девочки летние шлепки.
«Просьба о всем, кто видел эту девочку, сообщить о ее местонахождении в полицию по номеру 102 и маме 8-778-777-20-52», - сообщает издание.
По словам мамы, они с дочкой немного поссорились утром из-за уроков. Но Жанеля никогда не уходила из дома, к тому же ребенок очень плохо знает город.
Родители подали заявление в полицию Шымкента, сейчас на поиски девочки ориентирован весь личный состав.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.