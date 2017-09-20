Казахстан вручил ответную ноту Кыргызстану

20 сентября в Министерство иностранных дел Республики Казахстан был вызван Временный поверенный в делах Кыргызской Республики, которому была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана со следующим содержанием: «...Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября т.г. в г. Алматы встречу Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с одним из кандидатов в Президенты Кыргызской Республики.

Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации.

Так, 14 августа т.г. в г. Астане Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, экс-Премьер-Министром С. Жээнбековым.

Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний Главы государства. В ходе вышеуказанных встреч Президент Республики Казахстан не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в Президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в гг. Астане и Алматы Главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным Президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ.

В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики.

Считаем, что подобная реакция Министерства иностранных дел Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым Казахстанская сторона остается приверженной...».