Сейсмологи предрекли Мексике новые землетрясения

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике. Сейсмособытие магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в Мексике 19 сентября, было зарегистрировано всей сетью сейсмостанций Сахалинского филиала Геофизической службы РАН, рассказала РИА Новости специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня.

По ее словам, толчок 19 сентября – это афтершок более сильного сейсмособытия, которое произошло там же 8 сентября.





"Возможно, это один из самых сильных афтершоков. Повторения будут. Возможно, такие же, возможно – меньшей силы. Как правило, сильные толчки могут продолжаться в течение месяца после основного землетрясения. А более слабые афтершоки – год и более. Это свидетельство интенсивно продолжающейся афтершоковой активности", — сказала Семеня.





Она добавила, что то же самое было и после Нефтегорского землетрясения 1995 года на Сахалине, тогда после основного толчка магнитудой 7,2 довольно сильные толчки продолжались более года.