Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
21 сентября 2017, 10:20
Потеря работы расстроила его настолько, что он начал принимать антидепрессанты.
Звезда британского реалити-шоу Take Me Out Чарли Уоткинс (Charlie Watkins) покончил с собой после увольнения из музея шоколада. Пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Как утверждается в материале издания, 22-летний Уоткинс устроился работать в музей шоколада York Chocolate Story сразу после окончания учебы. Во время прохождения испытательного срока молодой человек решил найти себе пару в популярной на британском телевидении романтической передаче — в течение трех лет обучения ему не везло с противоположным полом.
Отмечается, что Уоткинс успешно дебютировал в Take Me Out и даже отправился на романтическое свидание с одной из участниц шоу. Молодой человек провел на съемочной площадке четыре дня, в течение которых ему, по договору с продюсерами передачи, запрещалось пользоваться мобильным телефоном и рассказывать кому-либо о своем местонахождении.
В итоге британец провалил испытательный срок в York Chocolate Story и был уволен из музея. По словам подруги Уоткинса, молодому человеку очень нравилась его работа.
«После увольнения он просто сидел дома и играл в приставку. Он мог бы провести это время на работе», — рассказала она.
Спустя несколько месяцев после ухода из York Chocolate Story Уоткинс совершил самоубийство. Позднее стало известно, что потеря работы расстроила его настолько, что он начал принимать антидепрессанты.
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