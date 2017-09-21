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В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

21 сентября 2017, 10:38

По последним данным, удар стихии унес жизни 230 человек. Магнитуда составила 7,1.

Мексика погрузилась в национальный траур по погибшим при землетрясении, сообщает НТВ.

В результате землетрясения разрушены десятки зданий, под завалами могут оставаться люди. Полиция, пожарные и волонтеры продолжают поиски выживших. Уже известно, что удалось спасти более 50 человек.


Между тем сейсмологи говорят о том, что в Мексике возможны новые подземные толчки, но с меньшей силой.

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