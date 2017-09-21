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Муляж взрывного устройства обнаружен на московской ТЭЦ

21 сентября 2017, 10:43

На место обнаружения предмета были вызваны подразделения МВД и ФСБ России.

Подозрительный предмет, оказавшийся муляжом бомбы, был обнаружен утром в четверг на ТЭЦ-11 "Мосэнерго", расположенной на востоке Москвы, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"В 05:00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на место вызваны подразделения МВД и ФСБ России.

"В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.

"Интерфакс" не располагает комментариями представителей правоохранительных органов по поводу данной информации.

фото: mosenergoinform.ru

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