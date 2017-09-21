Муляж взрывного устройства обнаружен на московской ТЭЦ

На место обнаружения предмета были вызваны подразделения МВД и ФСБ России.

Подозрительный предмет, оказавшийся муляжом бомбы, был обнаружен утром в четверг на ТЭЦ-11 "Мосэнерго", расположенной на востоке Москвы , сообщает , сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.





"В 05:00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.





В нем отмечается, что на место вызваны подразделения МВД и ФСБ России.





"В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.





"Интерфакс" не располагает комментариями представителей правоохранительных органов по поводу данной информации.



