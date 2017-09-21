Бойкот удался: в Караганде терроризировавшего класс школьника поместили в психдиспансер
21 сентября 2017, 11:42
Ранее мальчик наблюдался в специализированном психоневрологическом учреждении.
В специализированный детский психоневрологический диспансер в Караганде поместили ученика четвертого класса средней школы №50, который избивал одноклассников, срывал уроки и хамил учителям, передает Today.kz.
Добиться принудительного медицинского осмотра ребенка удалось родителям учеников. Администрация школы приняла меры по обследованию школьника и, с учетом медицинских показаний, отстранила его от учебного процесса.
Заместитель директора школы по воспитательной работе Гульмайра Наурызбекова отметила, что учебный процесс бойкотировал не весь класс, а часть учеников. Также она добавила, что именно администрация школы добивалась и наконец добилась принятия мер в отношении ребенка. Он помещен в специализированный детский психоневрологический диспансер. Диагноз, показания – врачебная тайна.
Ранее сообщалось, что 20 сентября в школе №50 Караганды на уроки не пришел 4 Б класс. Родители таким образом объявили бойкот в связи с тем, что их детей постоянно терроризировал одноклассник, и никто не предпринимал никаких мер.
Аделя Васильева
фото: Point.md
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