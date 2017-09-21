Тома Круза обвинили в гибели двух пилотов на съёмках нового фильма

Голливудский актёр поддерживал режиссёра фильма в его халатных действиях во время съёмочного процесса, которые привели к авиакатастрофе.

Родственники двух лётчиков, которые погибли в 2015 году во время съёмок фильма "Сделано в Америке", заявили, что актёр Том Круз, исполняющий главную роль в фильме, отчасти виновен в их смерти. Сообщает Сообщает Life.ru со ссылкой на Daily News.





Третий пилот остался жив, однако больше не сможет ходить. Члены семей погибших сообщили, что во время съёмок Круз поощрял решение режиссёра фильма Дага Лаймана увеличивать съёмочный день, заставляя пилотов совершать полёты чаще, чем следовало.





Лётчики Алан Пурвин и Карлос Берл разбились, когда их двухмоторный самолёт врезался в горы в Колумбии. По словам исполнительного продюсера фильма "Сделано в Америке", финальные 48 часов съёмок были самыми безумными в его жизни.





"Сделано в Америке" выходит в российский прокат 12 октября 2017 года. В основе сюжета — история о лётчике, который контрабандой перевозил наркотики в медельинский картель. Впоследствии Барри Сила, которого сыграл Круз, завербовало ЦРУ, чтобы тот избежал тюремного заключения.



