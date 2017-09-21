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В ВКО ученики отравились неизвестным газом

21 сентября 2017, 17:45

Вариант пищевого отравления исключен.

Вчера, 20 сентября, ученикам пятого класса средней школы имени Алтынсарина в поселке Глубокое стало плохо во время урока. Сейчас специалисты выясняют причины недомогания детей, передает YK-news.kz.

Инцидент произошел во время шестого урока.

— В классе 21 ученик, двое из них отсутствовали по болезни, — рассказывает директор школы Гульмира Абильмажинова. — То есть в классе находились 19 детей и учитель. Девять учеников практически одновременно стали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту и головокружение. Им оказали первую помощь, а после госпитализировали в районную больницу. Буквально через час им стало лучше. Что стало причиной, мы сейчас выясняем. Все дети сидят в разных частях класса, на обед ели разные блюда. Из столовой взяли пробы еды, в кабинете отобрали образцы воздуха и замерили уровень радиации. Все показатели в норме. Поэтому сложно сказать, в чем причина. Сейчас проводится служебное расследование. Так как вариант пищевого отравления практически исключен, сейчас рассматривается версия воздействия газа.

В администрации школы сообщили, что сразу после инцидента проветрили здание школы, закрыли столовую, чтобы избежать повторения ситуации. Вариант, что дети могли симулировать в школе не рассматривают — уж очень не похожи были симптомы пятиклассников на выдуманные.

Зарина Жумагалиева

Фото: Sputnik/ Юлия Кузнецова.

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