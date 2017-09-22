У меня нет надежды на будущее - выпускник детдома в Алматы рассказал, как его лишили жилья

В Алматы выпускник детского дома Тамерлан Ахметов утверждает, что его лишил жилья некий Алишер - тоже бывший воспитанник детдома, передает передает Zakon.kz





Уже становится традицией выходить в поисках справедливости в соцсети. Обращение Тамерлана Ахметова к общественности появилось в Facebook . На видео 20-летний молодой человек рассказывает историю, как он лишился квартиры, перешедшей ему по наследству от матери. Раньше он стоял в очереди на жилье, но лишился и этого.





По словам Тамерлана, он нашел свою маму в 2014 году. Но она его не приняла, и молодой человек продолжал жить в Доме юношества. Там, по словам парня, есть старшие воспитанники, которые отбирают деньги у тех, кто послабее. Тамерлан получал стипендию, которую у него забирал "старшак" Алишер.





"И когда он забрал стипендию, я случайно сказал ему про свою маму, и он под давлением заставил меня привести его к маме в гости. Он стал ходить к ней постоянно, и ухаживать за ней", - рассказывает Тамерлан.





А спустя какое-то время он узнает, что мама умерла. И Алишер заявил Тамерлану, что тот должен ему денег, так как он ухаживал за его мамой. Алишер стал требовать, чтобы Тамерлан оформил на себя наследство на квартиру. При этом показал документы, удостоверение его мамы, и ключи от квартиры, сказав, что она сама их ему отдала. Но Тамерлан не верит в это.





"У меня есть подозрения, что Алишер мог убить мою маму. Она была молодой и ничем не болела. Ей было 45 лет. У меня есть подозрения, что Алишер ей помог уйти на тот свет, чтобы я получил быстрее наследство. Но на самом деле я не хотел получать квартиру в наследство, потому что у меня была своя очередь на квартиру. А теперь из-за него я остался без ничего. Очереди не осталось, мне некуда пойти", - делится своими мыслями молодой человек.





Тамерлан пытался скрыться от Алишера, уезжал в другие города. Но тот находил его. В конечном итоге в Алматы, по словам Тамерлана, Алишер увез его в поселок в горах и держал там у родственников, пока не было оформлено наследство. Квартира была продана и деньги от продажи Алишер забрал себе, оставив ее бывшему владельцу 300 тыс тенге. При этом постоянно поступали угрозы физической расправы, если Тамерлан куда-либо обратится.





В конечном итоге Тамерлан все же написал заявление в полицию. Там за расследование взялись не сразу, а только после жалобы молодого человека в прокуратуру. Алишер сейчас задержан и содержится в СИЗО, но даже оттуда, по словам Тамерлана, он умудряется ему звонить. Сам Тамерлан сейчас в отчаянии, так как остался без жилья, без работы и без надежды на будущее.





"Дело уже полгода идет. Он в следственном изоляторе и оттуда мне стал звонить. Я не знаю, что делать. Пойти некуда. На работу не могу устроиться, потому что состою на учете на Каблукова. И там мне не дают справку, что я могу работать". - рассказал Тамерлан. Он просит помочь вернуть ему квартиру или восстановить в прежней очереди на жилье.





Юрист Дина Тылевич, которая сейчас помогает Тамерлану, описывает парня, как очень доверчивого, не умеющего хитрить. По ее словам, заместитель директора Дома юношества сейчас сопровождает Тамерлана на следственные действия в прокуратуру. Он также хорошо отзывается о воспитаннике.





"Тамерлан вообще не понимал, что с ним происходит. А Алишер воспользовался моментом, сказал, что он все это время ухаживал за его матерью, и ключи от квартиры она оставила ему. Полгода пока вступало право наследования, Алишер держал Ахметова за городом у родственников. После этого он продал квартиру, а Ахметову дал 2 млн тенге в руки, снял это на камеру, а потом отобрал большую часть, оставив ему 200 тыс. Но он тогда подумал, зачем мне квартира, и на этом дело закончилось. А сейчас он уже не состоит в очереди на жилье, как сирота, поскольку нашелся родитель и ему негде жить. Ему приходится по знакомым и неравнодушным людям скитаться полтора года», - рассказала порталу inalmaty Дина Тылевич. По состоянию здоровья она не может представлять интересы Тамерлана в суде, поэтому просит адвокатов или правозащитников взяться за юридеческую помощь Ахметову. Примерно через месяц дело будет рассматриваться в суде.





В прокуратуре Алматы сообщили, что данное дело находится на контроле Ауэзовской районной прокуратуры.



