Начальника факультета Военного института обвиняют в доведении курсанта до попытки самоубийства

Кабденов не засчитал ответы курсанта Балабека по экзамену и выставил ему неудовлетворительную оценку.

В суде Алматинского гарнизона начались слушания по делу начальника факультета десантно-штурмовых войск Военного института Сухопутных войск Айдара Кабденова , передает , передает Today.kz





Главу факультета ДШВ обвиняют в превышении должностных полномочий и доведении курсанта до попытки самоубийства.





По информации обвинения, Кабденов 11 января 2017 года, не являясь лицом, уполномоченным принимать рубежный контроль по предмету "Тактика ВДВ", не засчитал ответы курсанта Балабека по экзамену и выставил ему неудовлетворительную оценку.





"Кабденов, продолжая превышать предоставленную ему власть, не являясь лицом, уполномоченным на принятие рубежного контроля по дисциплине "Тактика ВДВ" у курсантов десантно-штурмовых войск Военного института Сухопутных войск, проигнорировал ответы курсанта Балабека по экзаменационным вопросам на государственном языке и повторно выставил последнему неудовлетворительную оценку, высказав все имеющиеся замечания на русском языке", - сообщили в суде.





После второй попытки сдать экзамен Балабек попытался покончить жизнь самоубийством.





"Таким образом, Кабденов совершил превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, совершенное в целях нанесения вреда другим лицам. Кроме того, Кабденов совершил доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего", - сообщили в суде Алматинского гарнизона.





Сейчас курсант Балабек отчислен по состоянию здоровья.



