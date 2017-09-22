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Мотоциклист погиб в результате ДТП в Костанае

22 сентября 2017, 00:27

Столкнулись автомобили Infiniti и Peugeot, один из них сбил мотоциклиста.

В Костанае, на проспекте Абая, перекрыто движение. Поводом послужило жуткое ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». В результате столкновения двух легковых автомобилей и мотоцикла погиб мотоциклист.

Столкнулись автомобили Infiniti и Peugeot, один из них сбил мотоциклиста.Также был задет пассажирский автобус. Как рассказывают очевидцы ДТП, мотоциклиста сбила одна из легковых машин. Удар оказался настолько сильным, что от мотоцикла практически ничего не осталось. Он скончался на месте.

Пассажиров двух автомобилей - участников аварии, увезли в больницу.

Водитель автобуса, по словам очевидцев, не пострадал.

Автор: Жанна Мусабаева

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