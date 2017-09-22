Мотоциклист погиб в результате ДТП в Костанае

Столкнулись автомобили Infiniti и Peugeot, один из них сбил мотоциклиста.Также был задет пассажирский автобус. Как рассказывают очевидцы ДТП, мотоциклиста сбила одна из легковых машин. Удар оказался настолько сильным, что от мотоцикла практически ничего не осталось. Он скончался на месте.





Пассажиров двух автомобилей - участников аварии, увезли в больницу.





Водитель автобуса, по словам очевидцев, не пострадал.



