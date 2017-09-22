Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ди Каприо прокомментировал инициативу РК вернуть тигра в Центральную Азию

22 сентября 2017, 09:22

Казахстан станет первый страной, которая вернет тигров назад в Центральную Азию, где они исчезли полвека назад - Ди Каприо.

Американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram прокомментировал инициативу Казахстана по возвращению туранского тигра в его историческое место обитания - Или-Балхашский регион, сообщает Zakon.kz.


"Вы слышали об этом? Казахстан станет первый страной, которая вернет тигров назад в Центральную Азию, где они исчезли полвека назад! План Казахстана по возрождению тигров поможет защитить важную среду обитания для людей с живой природой и достигнуть цели Tx2", - написал актер.

Напомним, между министерством сельского хозяйства РК и Всемирным фондом дикой природы был подписан меморандум по реализации программы возвращения тигров в исторический ареал обитания в Казахстане. До первого ввоза тигров будет проделана большая работа по восстановлению экосистемы ареала.

"Казахстан движется по пути "зеленого" развития. Для нас большая честь быть первой страной в мире, которая реализует такой важный и масштабный проект, и вернет тигра на свои земли. Для нас так же важно и то, что в ходе программы будет полностью восстановлена экосистема уникального Или-Балхашского региона", — заявил тогда министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.

О том во сколько обойдется возрождение туранского тигра в Казахстане читайте здесь

Фото: wday.ru.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...