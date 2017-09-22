Ди Каприо прокомментировал инициативу РК вернуть тигра в Центральную Азию
22 сентября 2017, 09:22
Казахстан станет первый страной, которая вернет тигров назад в Центральную Азию, где они исчезли полвека назад - Ди Каприо.
Американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram прокомментировал инициативу Казахстана по возвращению туранского тигра в его историческое место обитания - Или-Балхашский регион, сообщает Zakon.kz.
"Вы слышали об этом? Казахстан станет первый страной, которая вернет тигров назад в Центральную Азию, где они исчезли полвека назад! План Казахстана по возрождению тигров поможет защитить важную среду обитания для людей с живой природой и достигнуть цели Tx2", - написал актер.
Напомним, между министерством сельского хозяйства РК и Всемирным фондом дикой природы был подписан меморандум по реализации программы возвращения тигров в исторический ареал обитания в Казахстане. До первого ввоза тигров будет проделана большая работа по восстановлению экосистемы ареала.
"Казахстан движется по пути "зеленого" развития. Для нас большая честь быть первой страной в мире, которая реализует такой важный и масштабный проект, и вернет тигра на свои земли. Для нас так же важно и то, что в ходе программы будет полностью восстановлена экосистема уникального Или-Балхашского региона", — заявил тогда министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.
О том во сколько обойдется возрождение туранского тигра в Казахстане читайте здесь
Фото: wday.ru.
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