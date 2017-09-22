В селе Уланбель подполковник полиции, рискуя жизнью, обезоружил убийцу

В селе Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области совершено двойное убийство , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.





21 сентября в 19.10 часов в Мойынкумский РОВД от участкового инспектора полиции села Уланбель поступило сообщение о том, что 40-летний житель села, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелами в голову из гладкоствольного охотничьего ружья убил своих соседей - 49-ти и 44-х летних мужчин. Также ранение в ногу получил племянник одного из убитых - 16-летний парень. Его впоследствии госпитализировали.





На вызов выехала оперативная группа из пяти человек во главе с исполняющим обязанности начальника Мойынкумского РОВД подполковником полиции Максатом Жаманкуловым. После прибытия на место преступления и последующего прочесывания местности подозреваемый был обнаружен возле дома №16 по улице Абукадырова.





"Увидев полицейскую машину, преступник выстрелил в нее. Не дав ему возможности перезарядить ружье и произвести очередной выстрел, находящийся за рулем подполковник полиции Максат Жаманкулов, рискуя жизнью, направил машину на стрелявшего. От удара преступник выронил ружье и попытался скрыться, но был задержан находившимися в автомашине полицейскими", - сообщили подробности в полиции .





Ружье изъято, подозреваемый в совершении двойного убийства 40-летний житель села Уланбель дал признательные показания.





В настоящее время ведется досудебное расследование, выясняются мотивы совершения тяжкого преступления. Подозреваемый водворен в ИВС Шуского района.



