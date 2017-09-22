В Казахстане предлагают создать Кодекс родителя, ученика и учителя

Общественники Астаны хотят открыть школы родителей. Еще предлагается создать кодекс родителей, учителей и учеников. Такие предложения озвучила председатель столичного городского совета родительской общественности Гульнар Умарова на Парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам среднего образования в стране , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мы предлагаем написать для каждой школы кодекс родителя, кодекс учителя, кодекс ученика, чтобы каждый практиковал постулаты, которые он пропишет. Это будет путеводной звездой в воспитании детей, это будет творческий процесс. Важно осознавать, какие реальные задачи может ставить перед собой родитель, и как он может двигаться по этому плану», - сказала она.





По ее словам, родителю важно участие в самом процессе воспитания своего ребенка.





«Изменяя сознание, в результате меняется к лучшему и вся наша жизнь, появляется больше горизонтов для развития, как у ребенка, так и у взрослого. Не будет такого общения, как родитель и дитя, а будет взаимодействие взрослый и взрослый. В таком случае ребенок воспримет себя как личность, меньше будет конфликтных ситуаций. И если даже конфликты возникнут, то будут решаться конструктивно», - отметила спикер.





Также Г. Умарова проинформировала, что в Астане планируется открыть школы родителей, где в субботние и воскресные дни родители будут совместно с детьми проводить научные мастер-классы, тренинги.





«Например, курсы по цифровой грамотности, IT-технологии. также планируем возродить шефство, менторство в школах, задействовав студентов вузов, которые работали волонтерами на ЭКСПО. В этом случае, старшеклассникам будет намного интереснее общаться со студентами, послушать их реальные кейсы: как готовиться к ЕНТ, как преодолевать стресс, вообще общаться в виртуальном мире. Приглашать специалистов, чтобы дети не были интернет-зависимыми», - указала глава горсовета.





Как она отметила, аким Астаны Асет Исекешев поддерживает и пропагандирует попечительские советы.





«Тем самым активизируя нас, родителей. И мы первыми в республики создали во всех школах попечительские советы, чтобы они были ближе к проблемам школы», - заключила выступающая.





Ксения Давыдова, Астана.



