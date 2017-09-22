На Тенгизе 19-летний рабочий погиб под бульдозером
22 сентября 2017, 16:56
По факту гибели человека на рабочем месте начато расследование с участием госинспектора труда.
На Тенгизском месторождении в Атырауской области погиб рабочий, сообщает Казинформ.
«ЧП со смертельным исходом произошло в компании «SA Constraction Group», занятой землеройными работами на новых объектах ТШО. Сигнальщика, а это 19-летний житель Мангистауской области, который регулировал движение транспорта, придавил бульдозер во время движения задним ходом. Молодого человека прижало к контейнеру. Скончался он до прибытия врачей», - сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.
По факту гибели человека на рабочем месте начато расследование с участием госинспектора труда.
А. Соколов.
Фото: inform.kz.
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