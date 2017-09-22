Родители убитых в Алматы близнецов рассказали подробности жестокой расправы

В редакцию портала «Дорожный патруль» попали эксклюзивные кадры с места преступления. А корреспонденту удалось поговорить с детоубийцей, передает patrul.kz.

Убийство двух годовалых малышей вызвало широкий общественный резонанс, и в эти дни только самый ленивый не обсуждает это жестокое преступление. Оно повергло в шок даже видавших виды полицейских, которым до мельчайших подробностей пришлось восстанавливать полную картину.

Соседи по лестничной клетке, рассказали, что почувствовали резкий неприятный запах из квартиры, которая сдавалась в долгосрочную аренду. Предприимчивый арендатор, пользуясь тем, что хозяин живет в Шымкенте, наладила прибыльный бизнес, женщина пересдавала квартиру почасовой и посуточно. Именно ее вызвали обеспокоенные соседи, и вместе с ней вошли в квартиру.

- Был сильный запах. Мы чувствовали этот запах.

- Сильный был запах? По всему подъезду?

- Не то, что в подъезде, он с улицы чувствовался. Потом мы с соседями собрались и зашли в квартиру. Внутри квартиры все было чисто. Холодильник был перевернут, нерабочий холодильник. Мы его открыли, а оттуда выпала дорожная сумка. Хозяин говорит: «Это, наверное, мясо. Давай откроем». Мы немного его приоткрыли, а там что-то завернуто в тряпки и все в крови. Мы сразу вызвали полицию, они приехали и начали оперативные действия.





К расследованию подключились самые опытные сыщики криминальной полиции города. Они установили личность матери погибших детей и выяснили, что у женщины есть третий сын. Уже вечером мальчика нашли жители микрорайона «Самал», о себе малыш ничего не мог рассказать. Голодного и напуганного ребенка полицейские отвезли в больницу. Стражи порядка объявили мать детей в розыск, как без вести пропавшую.





Полицейские нашли женщину на следующий день после того, как обнаружили тела малышей. Ее вместе с сожителем, гражданином Узбекистана, задержали в съемном доме. После многодневной пьянки они находились в неадекватном состоянии. Мать даже не смогла вспомнить, когда и где потеряла старшего сына.

- Я лично ничего не помню. Я чересчур пьяная была. Потом проснулась, похмелилась и опять уснула.

Протрезвев, мужчина дал признательные показания, но в его словах не было ни раскаянья, ни сожаленья. Он якобы устал от вечных криков малышей.

- Я уже устал. Просто физически устал. Постоянно не высыпался. Это все повлияло.

На допросе отец мальчиков хладнокровно рассказывал о событиях тех нескольких дней. Он долго вынашивал план убийства своих детей. Когда мать со старшим сыном гуляли на улице, мужчина задушил малышей, наспех завернул их тела в тряпки и как ненужную ношу засунул в сумку. А когда жена вернулась, они спокойно продолжили пьянство. Через несколько дней в доме появился трупный запах, тогда они решили сменить жилье.

Переехав в новый дом, первым делом спустили в погреб сумку с телами малышей. Но даже так, избавится от смердящего запаха у них не получилось. Он быстро распространился по всем комнатам. И глава семейства снова отправил жену на поиски квартиры, где можно было окончательно спрятать трупы детей.





Женщина в этот же день сняла квартиру. Сумку с телами мальчиков положили в холодильник, чтобы она не вывалилась, «заботливые» родители развернули холодильник и плотно прижали дверцу к стене. Но оставался еще один ребенок, который мешал им спокойно жить. Тогда женщина увезла малыша в микрорайон «Самал», бросила его во дворах многоэтажек и спокойно вернулась домой. На следующий день их задержали полицейские.

Основными причинами убийства мальчиков, адвокаты подозреваемых называют усталость, связанную с каждодневными заботами о детях и острую нехватку денег на их содержание. Но по факту, оба родителя работали в кафе и получали приличную зарплату. Вряд ли люди, у которых не хватало денег, могли себе позволить за несколько дней трижды сменить жилье и заплатить за него...