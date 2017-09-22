В ДТП в Алматы пострадали четверо, в том числе маленькая девочка

Прибывшие на место сотрудники полиции сами доставили ребенка в ГКБ №4.

Вечером в пятницу, 22 сентября, в Алматы столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека, в их числе – маленький ребенок, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент случился на Северном кольце, напротив торгового центра «Ялян». Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Лада 2114.

По предварительным данным, «Лада» двигалась в северном направлении, а Toyota - на юг. По одной из версий, «Ладу» обгонял по встречной полосе Landcruiser, двигаясь прямо на Corolla, и водитель Toyota вырулил, пытаясь уйти от столкновения.

В результате аварии пострадали четверо: водитель «Лады» и его пассажирка, в Toyota – пожилой мужчина и девочка около 3 лет. Малышка сидела на заднем пассажирском сиденье, удар пришелся на ее сторону.

Прибывшие на место сотрудники полиции сами доставили ребенка в ГКБ №4.

Все обстоятельства выясняются, подробности появятся позже.



