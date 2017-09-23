В Калифорнии произошли два землетрясения подряд магнитудой 5,7
23 сентября 2017, 06:49
Очаг залегал на глубине 9,1 километра.
Два землетрясения подряд магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу, сообщает РИА Новости.
Первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (01.50 аст).
Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра. За ним последовало землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в 58 километрах от Ферндейла, глубина залегания составила 4,6 километра.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Strong #earthquake off the #coast of #Ferndale, #California - September 22, 2017 https://t.co/8HKKkdkEGS— Marie ???????? (@7eights2nine10) 22 сентября 2017 г.
Фото: AP Photo
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