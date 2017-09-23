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В Калифорнии произошли два землетрясения подряд магнитудой 5,7

23 сентября 2017, 06:49

Очаг залегал на глубине 9,1 километра.

Два землетрясения подряд магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу, сообщает РИА Новости.

Первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (01.50 аст).

Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра. За ним последовало землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в 58 километрах от Ферндейла, глубина залегания составила 4,6 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.



Фото: AP Photo


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