В Бишкеке предотвращён теракт, готовившийся в преддверии президентских выборов

В Токмоке задержаны подозреваемые в подготовке теракта, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Задержание провели сотрудники МВД и Государственного комитета национальной безопасности.

Обыскав дом 39-летней жительницы города, силовики изъяли книги, брошюры, аудио- и видеоматериалы, предположительно, экстремистской направленности, а также гранату РГД-5.

В доме у 32-летней женщины нашли "сомнительную литературу", флешкарты и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. У нее изъяли обрез ружья с патронами.

40-летний житель Токмока, по утверждению пресс-службы МВД, хранил дома "большое количество книг, брошюр, аудио- и видеоматериалов запрещенных экстремистских организаций". В доме еще одного местного жителя также нашли литературу сомнительного толка.





Заведены уголовные дела по статьям "Возбуждение национальной, религиозной или межрегиональной вражды" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".





Правоохранители задержали трех подозреваемых. Их водворили в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Начато расследование.









Фото: Sputnik







