794 крестьянских хозяйств Мактааральского района объединившись, приобрели 12 тракторов

С начала текущего года сельскохозяйственный производственный кооператив "Береке-мақта", расположенный в Казыбекском сельском округе Мактаральского района, добился не малых успехов, передает Zakon.kz





В этом году кооператив засеял хлопком 5740 гектаров земли, урожайность составила 24-25 центнера с гектара. В настоящее время в уборочной кампании участвуют около 100 человек. За каждый собранный килограмм хлопка выплачивают 25 тенге.





«Каждый, кто задействован в сборе хлопка, ежедневно зарабатывает 5-6 тысяч тенге. Работа не сложная. Я хотела бы поблагодарить руководителей кооператива, которые предоставили возможность заработать деньги в ходе уборочной кампании», - сказала Муктабар Ерзиметова, жительница села Казыбек би.





В общей сложности в кооперативе насчитывается 188 единиц техники. В 2016 году в региональном инвестиционном центре «Оңтүстік» кооператив получил кредит в размере 26 млн. тенге, а в этом году - 100 млн. тенге. Председатель кооператива отметил, что только путем объединения они смогли достичь всего этого.





«В 2016 году 794 крестьянских хозяйств Казыбекского сельского округа объединились и создали кооператив. Таким образом, мы объединили земли, принадлежащие каждому хозяйству. Объединившись, в этом году мы приобрели в лизинг 12 новых тракторов. Горюче-смазочные материалы также доступны по сниженным ценам. В будущем мы планируем увеличить площадь посевных земель, тем самым мы сможем нарастить наши доходы», - сказал председатель кооператива Мурат Курбанов.





Отметим, что в распоряжении кооператива, основанного в 2016 году - 6 832 гектаров земли. Из них 5740 гектаров отведены под хлопок, 660 га под сады, 2 га под овощи, 40 га под новую люцерну, 150 га под старую люцерну, а площадь посевов кукурузы на зерно составила 229 га, кукурузы на силос 11 га.



