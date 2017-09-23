На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв

Инцидент произошел в пятницу в 21.45 по местному времени (19.45 аст) в уезде Шанли близ города Пинсян.





По информации агентства, местные власти распорядились остановить работу предприятия в пятницу утром из-за выявленных в ходе проверок проблем с системой безопасности. Предприятие должно было полностью остановить производство до момента полного исправления выявленных нарушений и рисков.





Однако уже вечером того же дня сотрудники опечатанного завода в нарушение предписаний возобновили работу, тогда же и произошел взрыв, отмечает агентство. Пока не сообщается, сколько человек находилось на заводе в момент взрыва.





В настоящий момент правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, на месте все еще работают экстренные службы.





Фото: AP Photo / Ng Han Guan



