На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв
23 сентября 2017, 12:37
Пока не сообщается, сколько человек находилось на заводе в момент взрыва.
Взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в восточной китайской провинции Цзянси, в результате чего погибли семь человек, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу в 21.45 по местному времени (19.45 аст) в уезде Шанли близ города Пинсян.
По информации агентства, местные власти распорядились остановить работу предприятия в пятницу утром из-за выявленных в ходе проверок проблем с системой безопасности. Предприятие должно было полностью остановить производство до момента полного исправления выявленных нарушений и рисков.
Однако уже вечером того же дня сотрудники опечатанного завода в нарушение предписаний возобновили работу, тогда же и произошел взрыв, отмечает агентство. Пока не сообщается, сколько человек находилось на заводе в момент взрыва.
В настоящий момент правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, на месте все еще работают экстренные службы.
Фото: AP Photo / Ng Han Guan
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