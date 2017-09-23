В Астане девушка едва не спрыгнула с девятого этажа
23 сентября 2017, 12:59
Двое мужчин, которые оказались рядом с ней, силой затащили обратно на балкон.
В Астане молодая девушка пыталась с прыгнуть с 9 этажа, передает Zakon.kz.
Видео с места происшествия было опубликовано в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в социальной сети Facebook.
На кадрах девушка сидела на перилах между этажами, а прохожие в это время пытаются отговорить ее от прыжка.
Двое мужчин, которые оказались рядом с ней, силой затащили обратно на балкон.
Видео: Талгата Бектегенова, ©today.kz
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