В Астане девушка едва не спрыгнула с девятого этажа

Двое мужчин, которые оказались рядом с ней, силой затащили обратно на балкон.

В Астане молодая девушка пыталась с прыгнуть с 9 этажа, передает Zakon.kz.





Видео с места происшествия было опубликовано в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в социальной сети Facebook.





На кадрах девушка сидела на перилах между этажами, а прохожие в это время пытаются отговорить ее от прыжка.





Двое мужчин, которые оказались рядом с ней, силой затащили обратно на балкон.



