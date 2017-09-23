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В Астане девушка едва не спрыгнула с девятого этажа

23 сентября 2017, 12:59

Двое мужчин, которые оказались рядом с ней, силой затащили обратно на балкон.

В Астане молодая девушка пыталась с прыгнуть с 9 этажа, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия было опубликовано в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в социальной сети Facebook.

На кадрах девушка сидела на перилах между этажами, а прохожие в это время пытаются отговорить ее от прыжка.

Двое мужчин, которые оказались рядом с ней, силой затащили обратно на балкон.

Видео: Талгата Бектегенова, ©today.kz

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