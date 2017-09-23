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Четверо детей и женщина попали в ДТП в Мангистау

23 сентября 2017, 16:29

Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу.

Дорожное транспортное происшествие с участием детей произошло на автотрассе в Мангистауской области, сообщили «Тумбе» в правоохранительных органах.

ДТП зарегистрировано в Мунайлинском районе 23 сентября. Там автомашины столкнулись лоб в лоб. Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу. У нее травма таза и другие телесные повреждения.

Сообщается, что дети также были доставлены в больницу, об их состоянии пока неизвестно.

- Степень вины каждого из водителей будет установлена специалистами, сейчас ведется расследование по данному ДТП, - сказали в правоохранительных органах.


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