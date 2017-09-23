Взрыв на Рязанской ГРЭС: гигантский огненный шар сняли на видео

Ночной взрыв на Рязанской ГРЭС в городе Новомичуринске попал на видео. На кадрах видно, как над зданием поднимается огромный огненный шар, превращающийся в облако из медленно оседающих горящих обломков.

Взрыв произошел в угольной мельнице котлотурбинного цеха. Пострадали окна и стены цеха, но оборудование и несущие конструкции не повреждены. По данным Минэнерго РФ, станция работает в штатном режиме.

В результате взрыва пострадали два человека, один из них находится в районной больнице с ожогами 20 процентов тела. Второй пострадавший после оказания помощи отпущен домой, пишут "Вести".

Прокуратура Пронского района Рязанской области начала проверку по факту взрыва. По данным МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекалось 15 пожарных и пять единиц специальной техники.