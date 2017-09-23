Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Взрыв на Рязанской ГРЭС: гигантский огненный шар сняли на видео

23 сентября 2017, 19:01

В результате взрыва пострадали два человека.

Ночной взрыв на Рязанской ГРЭС в городе Новомичуринске попал на видео. На кадрах видно, как над зданием поднимается огромный огненный шар, превращающийся в облако из медленно оседающих горящих обломков.

Взрыв произошел в угольной мельнице котлотурбинного цеха. Пострадали окна и стены цеха, но оборудование и несущие конструкции не повреждены. По данным Минэнерго РФ, станция работает в штатном режиме.

В результате взрыва пострадали два человека, один из них находится в районной больнице с ожогами 20 процентов тела. Второй пострадавший после оказания помощи отпущен домой, пишут "Вести".

Прокуратура Пронского района Рязанской области начала проверку по факту взрыва. По данным МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекалось 15 пожарных и пять единиц специальной техники.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...