Четверо детей и женщина попали в ДТП в Мангистау

ДТП зарегистрировано в Мунайлинском районе 23 сентября. Там автомашины столкнулись лоб в лоб. Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу. У нее травма таза и другие телесные повреждения.





Сообщается, что дети также были доставлены в больницу, об их состоянии пока неизвестно.





«Степень вины каждого из водителей будет установлена специалистами, сейчас ведется расследование по данному ДТП», - сказали в правоохранительных органах.