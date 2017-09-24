Четверо детей и женщина попали в ДТП в Мангистау
24 сентября 2017, 10:33
Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу.
Дорожное транспортное происшествие с участием детей произошло на автотрассе в Мангистауской области, передает tumba.kz со ссылкой на правоохранительные органы.
ДТП зарегистрировано в Мунайлинском районе 23 сентября. Там автомашины столкнулись лоб в лоб. Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу. У нее травма таза и другие телесные повреждения.
Сообщается, что дети также были доставлены в больницу, об их состоянии пока неизвестно.
«Степень вины каждого из водителей будет установлена специалистами, сейчас ведется расследование по данному ДТП», - сказали в правоохранительных органах.
Фото: orken-media.kz
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