В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею был найден убитым в своем доме на Открытом шоссе. Труп известного в прошлом спортсмена Виктора Толмачева пролежал в квартире, и все это время с ним спокойно жила главная подозреваемая — родная дочь.

Как удалось выяснить «МК», 22 сентября участковому позвонила 76-летняя пенсионерка и сообщила, что ее бывший муж более недели не выходит на связь. Полицейский отправился по адресу проживания 78-летнего Виктора Егоровича Толмачева. Дверь в квартиру открыла дочь хозяина, которая сказала, что отец отдыхает на Украине, в Закарпатье. Но страж порядка почувствовал резкий удушливый запах в квартире. Довольно быстро правоохранитель обнаружил на диване полуразложившийся труп, накрытый брезентом. Время сделало свое дело — тело успело сильно измениться, но эксперты быстро установили, что причиной смерти пенсионера стало 7 колото-резаных ранений.

Дочь Толмачева сразу же задержали. Родные признались, что это их не удивило: отношения женщины с семьей были натянутыми.

55-летняя женщина никогда не работала, продала квартиру, оставив родную дочь ни с чем. Сама она жила с отцом в однокомнатной квартире. Но внучка регулярно навещала пенсионера. Последний раз она видела деда 7 августа. В тот день ее озадачило, что мать разговаривает сама с собой, но Виктор Егорович заверил внучку, что у них все хорошо. После этого девушка созванивалась с матерью, но та вела себя как обычно. Когда девушка спрашивала про деда, она сначала несколько раз говорила, что тот спит, а позднее сообщила, что он опять уехал на Украину. Это никого не удивило: несколько раз в год пенсионер ездил лечиться и отдыхать в пригород Львова, где у него была знакомая-врач.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По некоторым данным, подозреваемая уже призналась в содеянном.

Виктор Толмачев был профессиональным хоккеистом, за сборную СССР провел 10 матчей. Чемпион СССР 1963–1966 годов в составе ЦСКА. Четырежды входил в число лучших игроков страны. Был отчислен из ЦСКА из-за конфликта с тренером Борисом Кулагиным и перешел в воскресенский «Химик». Место Толмачева в воротах занял легендарный Владислав Третьяк.