В Алматинской области возраждают игру «Шоген» в рамках программы «Рухани жангыру»

Поло или «Шоген» - национальный вид спорта, который, если опираться на исторические данные, берет свое начало с древних времен.

Возрождение национальных видов спорта, оказывают большое влияние на духовное развитие общества. В этом мы убедились, побывав в конно-спортивном комплексе Almaty Horse & Polo Club, сообщает Zakon.kz





Огромное поле в 600 метров, покрытое зеленым ковром, невольно притягивает взгляды. Грациозные и стройные лошади идут друг за другом в ряд, всадники в специальной амуниции, вычищенные до блеска краги и спортивная форма, особые клюшки и наконец, мяч в центре поля, за который борются две команды из 4 человек каждая.





Поло – или «Шоген», национальный вид спорта, который, если опираться на исторические данные, берет свое начало с древних времен. Считается, что этот спорт был перенят от кочевников Центральной Азии, чья жизнь, так или иначе была связана с лошадьми. Сегодня, игра шоген как и английское «поло», очень популярна, в нее играют более чем в 80-ти странах мира. Алматинская область, играет огромную роль в развитии и возрождении национального вида спора, поскольку третий год подряд, команда региона занимает призовые места в международных соревнованиях.





Уже четвертый год действует зона отдыха для увлекательного и престижного хобби, в тихом урочище Чубарагаш, расположился конноспортивный комплекс, в окружении которого яблоневые сады, осиновые и березовые рощи. Нам выпал прекрасный шанс, посетить показательную игру меж двух команд Алматинской области «Almaty Horse & Polo Club» и «Almaty Polo Club». Которую, организовало региональное Управление спорта и физической культуры. На открытии присутствовал заместитель акима региона Жаксылык Омар, который пожелал участникам успеха, и кратко рассказал об истории игры.





- Наша цель- это возрождение и вливание культуры наших предков в современное общество. Лучшие традиции станут предпосылкой успеха модернизации. Следуя мудрой политике Президента, мы стремимся сохранить наследие наших предков. Мы возрождаем не только культурные достояния, но и забытые спортивные игры, - подчеркнул Жаксылык Омар.





Реализовывая программу Главы государства «Рухани жангыру», управление спорта делает большой акцент именно на национальной игре шоген. Наверное поэтому у сборной региона, хорошие результаты. Например, команда впервые участвовала в международном турнире по поло, где участвовали аргентинские команды соответствующего уровня и заняла первое место. После успешного дебюта, в феврале 2017 года, Almaty Polo Club подал заявку на участие в первом Международном турнире по поло «Almaty Snow Polo Club». В этом турнире команда состязалась с командой Мюнхена (Германия) в игре за третье место и победила своих соперников.





Стоит отметить, что в ноябре пройдет очередной республиканский турнир и команда региона готовится к нему чтобы попасть на международные соревнования. А уже на следующий год будет организован масштабный турнир в Алматинской области среди команд высшей и первой лиги.





- Для игр используются породистые, отечественные лошади. Которые на сегодняшний день приобретают в Кустанае. Важно отметить. Что лошадки обязательно должны быть трех годовалыми, поскольку в таком возрасте они больше приспособлены к выносливости и резким трюкам на поле. По правилам в игре принимают участие 2 команды. Одна игра, состоит из 4, 6, 8 чаккеров(таймов). Основным инструментом участников является клюшка длиной 150см. И мяч диаметром 8,3 см. А особенностью «Шоген» является, то, что после каждого забитого мяча команды меняются воротами, дабы глаза игроков не уставали от солнечного света, ведь игра проходит под открытым небом. В целом, даже международные тренера отметили, что наши игроки хорошо приспособлены для езды на лошади, может быть поэтому сложностей при обучении не отмечалось. Надеемся, что команда будет показывать только лучшие результаты, для этого мы приложим все усилия при подготовке ребят, отметил исполнительный директор Федерации поло Казахстана Айдын Жакежанов.





После показательной игры, в спорткомплексе состоялась пресс-конференция, в ходе которой обсудили планы на будущее и подвели итоги состоявшегося состязания. А так же рассказали все тонкости игры и форсможорные ситуации на международных состязаниях.



