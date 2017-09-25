125-летию известного режиссера и драматурга Жумата Шанина в Павлодаре посвятят 80 мероприятий
25 сентября 2017, 10:52
На сценах учреждений культуры региона проведут спектакли.
Весь год в рамках юбилейной даты – празднования 125-летия режиссера, драматурга, одного из основателей казахского национального профессионального театрального искусства, народного артиста КазССР – Жумата Шанина, в Павлодарской области посвятят 80 мероприятий, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
На сценах учреждений культуры региона проведут спектакли, концерты, вечера памяти, тематические выставки, лекции, творческие вечера и круглые столы.
С января по декабрь в областной библиотеке им. С. Торайгырова проходит книжная выставка «Ж. Шанин – режиссер, актер, драматург».
22 сентября в Павлодарском государственном университете имени С.Торайгырова пройдет научная конференция, посвященная 125-летию Жумата Шанина «Театр. Культура. Духовность. Современность». Начало в 11:00. Адрес: ул. Ломова 64, аудитория А-5 «Алаш Орда».
22 сентября в областном казахском музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймауытова покажут спектакль в память о Жумате Шанине (Ж. Шанин «Арқалық батыр» /тарихи драма/).
23 сентября состоится торжественное представление переименнованного села Куркели Баянаульского района в село Жумат Шанин. 23 сентября в районном ДК села Баянаул с 11:00 часов состоится республиканский айтыс.
1 октября в 17:00 часов во дворце культуры имени Естая пройдет концерт музыканта-скрипача, лауреата международных конкурсов, внука Жумата Шанина – Армана Мурзагалиева.
20 октября областной музей литературы и искусства имени Бухар жырау в павлодарском КДЦ «Колос» проводит вечер памяти Жумата Шанина «Өнер дүлдүлі».
8 декабря в областной специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоится открытие книжной выставки «Ж. Шанин қаламынан туған шығармалар».
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