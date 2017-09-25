125-летию известного режиссера и драматурга Жумата Шанина в Павлодаре посвятят 80 мероприятий

Весь год в рамках юбилейной даты – празднования 125-летия режиссера, драматурга, одного из основателей казахского национального профессионального театрального искусства, народного артиста КазССР – Жумата Шанина, в Павлодарской области посвятят 80 мероприятий, передает корреспондент pavlodarnews.kz





На сценах учреждений культуры региона проведут спектакли, концерты, вечера памяти, тематические выставки, лекции, творческие вечера и круглые столы.





С января по декабрь в областной библиотеке им. С. Торайгырова проходит книжная выставка «Ж. Шанин – режиссер, актер, драматург».





22 сентября в Павлодарском государственном университете имени С.Торайгырова пройдет научная конференция, посвященная 125-летию Жумата Шанина «Театр. Культура. Духовность. Современность». Начало в 11:00. Адрес: ул. Ломова 64, аудитория А-5 «Алаш Орда».





22 сентября в областном казахском музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймауытова покажут спектакль в память о Жумате Шанине (Ж. Шанин «Арқалық батыр» /тарихи драма/).





23 сентября состоится торжественное представление переименнованного села Куркели Баянаульского района в село Жумат Шанин. 23 сентября в районном ДК села Баянаул с 11:00 часов состоится республиканский айтыс.





1 октября в 17:00 часов во дворце культуры имени Естая пройдет концерт музыканта-скрипача, лауреата международных конкурсов, внука Жумата Шанина – Армана Мурзагалиева.





20 октября областной музей литературы и искусства имени Бухар жырау в павлодарском КДЦ «Колос» проводит вечер памяти Жумата Шанина «Өнер дүлдүлі».





8 декабря в областной специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоится открытие книжной выставки «Ж. Шанин қаламынан туған шығармалар».



