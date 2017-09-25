«I`m a singer Kazakhstan»: Начало положено!

В это воскресенье в Казахстане стартовало шоу, которое ждала вся страна! Грандиозный «I`m a singer Kazakhstan» в своем первом выпуске показал интереснейшее зрелище, насыщенное самыми яркими элементами современного искусства. Как и обещали продюсеры, в эпизоде прозвучали абсолютно разноплановые вещи: от романса до рок-кавера на популярную песню. Музыкальное сопровождение от симфонического оркестра и живого бэнда стало изюминкой шоу, придав ему более серьезный и глубокий оттенок. Десятка конкурсантов, отобранная из трех тысяч желающих, порадовала зрителей потрясающими вокальными данными. Со сцены прозвучали такие мировые хиты, как «I believe I can fly» (R Kelly), «Billie Jean» (Michael Jackson), «I feel good» (James Brown). Также зрители насладились современной интерпретацией казахской народной песни «Дударай» и классическим звучанием романса «Очарована, околдована» на стихи Николая Заболоцкого.





«Хорошая песня – это всегда результат гармоничного сочетания талантов композитора и поэта. Но вознести ее на следующий уровень, и сделать культовой, способен только исполнитель, – считает генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов, - Я присутствовал на всем процессе съемок, и мне кажется, что проект «I`m a singer Kazakhstan», как никакой другой, позволяет раскрыть суть исполнителя. Он показывает, способен ли артист своим искусством делать шедевры - песни, в которых есть что-то бОльшее, чем просто хорошая музыка. Посмотрев первый выпуск шоу, хочу сказать, что среди наших конкурсантов такие артисты определенно есть!»





Это мнение ярко подтверждает представитель Казахстана Ерден Жаксыбеков. Для своего выступления в первом эпизоде молодой человек выбрал песню французского певца Грегори Лемаршаля «Ecris l'histoire» («Пиши историю»). И не прогадал: именно его пронзительное и эмоциональное выступление запало в душу решающему количеству зрителей, что гарантировало юноше первое место в рейтинговой таблице участников. Сам Ерден так прокомментировал свой триумфальный дебют на проекте:





- Поначалу я сильно переживал. Так разволновался, что у меня в горле пересохло, я как будто задыхался. Из-за этого волнения и адреналина на середине песни у меня пропал голос! Но вы знаете, в зале сидели прекрасные зрители. Когда в середине песни люди начали вставать с мест, чтобы поддержать меня, я от благодарности чуть все слова не забыл! (смеется) Я не мог поверить, что это все происходит со мной, все время в голову приходили мысли: «Действительно ли я стою на этой сцене?» Мне казалось, что я наблюдаю за всем происходящим со стороны, словно смотрю кино. В моей жизни с самого детства было очень много конкурсов, но это же совершенно другой уровень. Так что этот конкурс – особенно важное событие в моей профессиональной и творческой деятельности. Ведь на меня будет смотреть не только вся страна, но и миллионы зрителей из других стран!





Звание лидеров первого эпизода с Ерденом разделили два абсолютно противоположных друг другу исполнителя: второе место занял харизматичный и зажигательный участник из Китая Ту Юнфу, имеющий большой опыт многочисленных выступлений, а третье место зрители отдали юной казахстанке Асылтас Аяп, для которой участие в проекте «I`m a singer Kazakhstan» - стало первым шагом в покорении большой сцены.





Оценивая работу молодых артистов, продюсер проекта «I`m a singer Kazakhstan» и член экспертного жюри Алуа Конарова отметила, что ее ожидания полностью оправдались, и все исполнители были на высоте. Тем не менее, нет предела совершенству, считает продюсер: «На репетициях конкурсанты где-то показывали себя лучше – более уверенно, – комментирует Алуа после выхода первого эпизода. - Несмотря на то, что они были хорошо подготовлены, волнение перед зрителями, перед кучей камер, естественно, сказалось где-то. И, возможно именно из-за волнения не все участники сумели раскрыться до конца. Однако, я думаю, что следующие этапы будут более совершенны в отношении исполнения артистов».





Итак, первый эпизод проекта «I`m a singer Kazakhstan» уже стал историей. Но это только начало! Уже в это воскресенье, первого октября, нас ожидает второй эпизод захватывающего музыкального сериалити! Как и первый выпуск, он несет много фееричных выступлений и неожиданных ситуаций. Что ожидает участников проекта? Смогут ли победители первого выпуска удержать свое звание фаворитов? Какие потрясающие истории скрываются за яркими концертными номерами?





Ответы на все эти вопросы ищите во втором выпуске самого масштабного шоу страны «I`m a singer Kazakhstan» на 31 канале!





Генеральный партнер проекта – Forte bank.





Тридцать первый канал — национальный развлекательный канал для всей семьи: удивляющий, вдохновляющий, добрый, смешной, безопасный. Слоган канала — «Смотрим всей семьей!».











