Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона

Полиция Великобритании задержала седьмого подозреваемого к причастности к теракту в лондонском метро, сообщили в Скотланд-Ярде

"Седьмой подозреваемый был задержан в рамках расследования теракта – это 20-летний мужчина. Арест был произведен около 06.00 местного времени в понедельник. Задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей… В настоящее время полиция и эксперты проводят обыск в его доме", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.





По данным на понедельник, одному из задержанных, 18-летнему Ахмеду Хассану, предъявлены обвинения в причастности к теракту, еще трое остаются под стражей в полиции, трое отпущены без предъявления обвинений.



