Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона
25 сентября 2017, 16:29
Задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей.
Полиция Великобритании задержала седьмого подозреваемого к причастности к теракту в лондонском метро, сообщили в Скотланд-Ярде, передает РИА Новости.
"Седьмой подозреваемый был задержан в рамках расследования теракта – это 20-летний мужчина. Арест был произведен около 06.00 местного времени в понедельник. Задержанный доставлен в изолятор на юге Лондона и содержится под стражей… В настоящее время полиция и эксперты проводят обыск в его доме", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.
По данным на понедельник, одному из задержанных, 18-летнему Ахмеду Хассану, предъявлены обвинения в причастности к теракту, еще трое остаются под стражей в полиции, трое отпущены без предъявления обвинений.
В утренний час пик 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадали 30 человек, получившие не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.
Денис Ворошилов
Фото © AP Photo / Dominic Lipinski
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879775-602ce499755853b9e8d783b07881a537
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...