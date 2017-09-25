В Алматинской области пьяный астанчанин подрался с сотрудниками патрульной полиции

Напавшего на полицейского 38-летнего жителя Астаны поместили под стражу , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Как сообщили в ДВД, инцидент произошел в селе Басши Кербулакского района, где полицейские в ходе профилактического рейда задержали «Тойота Авенсис», водитель которой при его остановке допустил столкновение с патрульной автомашиной.





Выяснилось, что за рулем иномарки находился мужчина в алкогольном опьянении. Он оказал полицейским физическое сопротивление и набросился с кулаками на одного из сотрудников. В полиции пояснили, что несмотря на агрессивность задержанного мужчины, его все же удалось доставить в райцентр, освидетельствовать у медиков и поместить под стражу в местный РОВД.





По факту применение насилия в отношении представителя власти сотрудники Кербулакского РОВД возбудили уголовное производство, предусмотренное ст.380 УК РК.





Также выяснилось, что с учетом допущенного в алкогольном опьянении ДТП, подозреваемому лицу грозит лишение водительских прав согласно ст.608 ч.3 КРКоАП.



