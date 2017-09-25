В Алматинской области пьяный астанчанин подрался с сотрудниками патрульной полиции
25 сентября 2017, 18:06
По факту применение насилия в отношении представителя власти сотрудники Кербулакского РОВД возбудили уголовное производство.
Напавшего на полицейского 38-летнего жителя Астаны поместили под стражу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Как сообщили в ДВД, инцидент произошел в селе Басши Кербулакского района, где полицейские в ходе профилактического рейда задержали «Тойота Авенсис», водитель которой при его остановке допустил столкновение с патрульной автомашиной.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился мужчина в алкогольном опьянении. Он оказал полицейским физическое сопротивление и набросился с кулаками на одного из сотрудников. В полиции пояснили, что несмотря на агрессивность задержанного мужчины, его все же удалось доставить в райцентр, освидетельствовать у медиков и поместить под стражу в местный РОВД.
По факту применение насилия в отношении представителя власти сотрудники Кербулакского РОВД возбудили уголовное производство, предусмотренное ст.380 УК РК.
Также выяснилось, что с учетом допущенного в алкогольном опьянении ДТП, подозреваемому лицу грозит лишение водительских прав согласно ст.608 ч.3 КРКоАП.
Фото: sputniknews.kz
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