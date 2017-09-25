Кладбищенский вор задержан в Алматинской области

В Алматинской области полицейскими задержан 34-летний житель Талгара, подозреваемый в краже могильных оградок на местном городском кладбище , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.





Как выяснилось, кладбищенский вор был задержан буквально на месте преступления благодаря телефонному звонку, поступившему в полицию по каналу «102».





«Чугунные оградки, разломанные на четырех могилах, были собраны и готовились к вывозу. При виде подъезжающей к кладбищу патрульной автомашины, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан полицейскими недалеко от места происшествия. Задержанный мужчина, оказавшийся бывшим работником городского кладбища, уволенным полгода назад, помещен сейчас под стражу» - рассказали в пресс-службе ДВД.





В настоящее время в полицию Талгара пока поступили заявления от трех местных жителей, могилы родных которых оказались разрушены. По выявленному факту начато уголовное расследование.



