Кладбищенский вор задержан в Алматинской области
25 сентября 2017, 18:50
Задержанный мужчина, оказался бывшим работником кладбища, уволенным полгода назад.
В Алматинской области полицейскими задержан 34-летний житель Талгара, подозреваемый в краже могильных оградок на местном городском кладбище, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Как выяснилось, кладбищенский вор был задержан буквально на месте преступления благодаря телефонному звонку, поступившему в полицию по каналу «102».
«Чугунные оградки, разломанные на четырех могилах, были собраны и готовились к вывозу. При виде подъезжающей к кладбищу патрульной автомашины, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан полицейскими недалеко от места происшествия. Задержанный мужчина, оказавшийся бывшим работником городского кладбища, уволенным полгода назад, помещен сейчас под стражу» - рассказали в пресс-службе ДВД.
В настоящее время в полицию Талгара пока поступили заявления от трех местных жителей, могилы родных которых оказались разрушены. По выявленному факту начато уголовное расследование.
Фото: www.ivteleradio.ru
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