Выкравших из ломбарда Приозерска сейф с золотом задержали в Алматинской области
25 сентября 2017, 23:07
Общая сумма ущерба составила более 12 миллионов тенге.
Двое жителей Приозерска Карагандинской области спилили оконную решетку и проникли в помещение ломбарда, откуда вынесли сейф с золотыми изделиями более чем на 12 миллионов тенге и скрылись в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».
Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, 23 сентября в дежурную часть ОВД Приозерска обратилась 27-летняя директор ломбарда. «Директор ломбарда сообщила, что неизвестные спилили прутья на металлической решетке, разбили оконное стекло и похитили из ломбарда сейф с золотыми изделиями и деньгами. Общая сумма ущерба составила более 12 миллионов тенге», - сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
Полицейские Приозерска задержали подозреваемых в городе Капчагае Алматинской области. Ими оказались 25- и 26-летние жители Приозерска. «Задержанные признались в совершении преступления, сейф, золотые изделия, гидравлический нож изъяты», - сказал Бакытжан Кудияров. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК «кража».
Автор: Айнур Балакешова
Фото: kharkov.comments.ua
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