Выкравших из ломбарда Приозерска сейф с золотом задержали в Алматинской области

Двое жителей Приозерска Карагандинской области спилили оконную решетку и проникли в помещение ломбарда, откуда вынесли сейф с золотыми изделиями более чем на 12 миллионов тенге и скрылись в Алматинской области , передает , передает МИА «Казинформ»





Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, 23 сентября в дежурную часть ОВД Приозерска обратилась 27-летняя директор ломбарда. «Директор ломбарда сообщила, что неизвестные спилили прутья на металлической решетке, разбили оконное стекло и похитили из ломбарда сейф с золотыми изделиями и деньгами. Общая сумма ущерба составила более 12 миллионов тенге», - сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.





Полицейские Приозерска задержали подозреваемых в городе Капчагае Алматинской области. Ими оказались 25- и 26-летние жители Приозерска. «Задержанные признались в совершении преступления, сейф, золотые изделия, гидравлический нож изъяты», - сказал Бакытжан Кудияров. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.









Автор: Айнур Балакешова