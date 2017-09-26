Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

25-летняя депутат маслихата г. Рудный написала заявление о прекращении обязанностей

26 сентября 2017, 00:32

В рудненском маслихате Юлия Каралаш была самым молодым депутатом.

Скандал в городе Рудный. 25-летняя депутат гормаслихата Юлия Каралаш сложила полномочия. Она подозревается в сводничестве, - сообщили сегодня некоторые СМИ, указав, что она якобы набирала девушек для эскорт-услуг, передает телеканал Астана.

Но в ДВД Костанайской области комментировать данную информацию отказались, лишь отметили, что в Рудном проводится досудебное расследование по трем фактам сводничества.

В городском же маслихате в телефонной беседе нам рассказали, что Каралаш написала заявление о досрочном прекращении депутатских обязанностей.

Экс-депутат работает в Департаменте технического развития Соколовско-Сарбайского горнообогатительного объединения. С 2016 года занималась социальными вопросами.

Девушка активно вела аккаунты в соцсетях и собственный интернет-магазин. В рудненском маслихате Юлия Каралаш была самым молодым депутатом. Средний возраст народных избранников в городе горняков - 30 лет, уточнили в маслихате.

Дана Калеева, руководитель аппарата Рудненского городского маслихата:

Личную жизнь, и прочее, мы не отсматриваем, мы таких фактов не замечали. Сама депутат уже написала заявление о досрочном прекращении своих обязанностей депутатских, нам поступило представление, на основании которого решением маслихата на ближайшей сессии маслихата Юлию Каралаш выведут из состава депутатского корпуса.


Фото: VK.COM


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...