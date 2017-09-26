25-летняя депутат маслихата г. Рудный написала заявление о прекращении обязанностей
26 сентября 2017, 00:32
В рудненском маслихате Юлия Каралаш была самым молодым депутатом.
Скандал в городе Рудный. 25-летняя депутат гормаслихата Юлия Каралаш сложила полномочия. Она подозревается в сводничестве, - сообщили сегодня некоторые СМИ, указав, что она якобы набирала девушек для эскорт-услуг, передает телеканал Астана.
Но в ДВД Костанайской области комментировать данную информацию отказались, лишь отметили, что в Рудном проводится досудебное расследование по трем фактам сводничества.
В городском же маслихате в телефонной беседе нам рассказали, что Каралаш написала заявление о досрочном прекращении депутатских обязанностей.
Экс-депутат работает в Департаменте технического развития Соколовско-Сарбайского горнообогатительного объединения. С 2016 года занималась социальными вопросами.
Девушка активно вела аккаунты в соцсетях и собственный интернет-магазин. В рудненском маслихате Юлия Каралаш была самым молодым депутатом. Средний возраст народных избранников в городе горняков - 30 лет, уточнили в маслихате.
Дана Калеева, руководитель аппарата Рудненского городского маслихата:
Личную жизнь, и прочее, мы не отсматриваем, мы таких фактов не замечали. Сама депутат уже написала заявление о досрочном прекращении своих обязанностей депутатских, нам поступило представление, на основании которого решением маслихата на ближайшей сессии маслихата Юлию Каралаш выведут из состава депутатского корпуса.
Фото: VK.COM
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