На юге Казахстана ожидаются заморозки
26 сентября 2017, 06:00
Ночью и утром в Карагандинской области - местами туман.
На большей части территории республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе и в центре с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем в Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-23 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской области местами ожидается туман.
В Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно, +6°.
В Алматы: частично облачно, +17°
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Фото: LiveInterne
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