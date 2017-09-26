"Астана Опера" отметит День музыки

Звезды казахстанской оперной сцены дадут праздничный концерт "Музыки простое волшебство" 1 октября , передает пресс-служба театра "Астана Опера".





В День музыки любимцы казахстанской публики - Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова, Заслуженные деятели Казахстана Сундет Байгожин и Жан Тапин, лауреат международных конкурсов Евгений Чайников подарят слушателям прекрасное настроение и представят яркую, насыщенную программу. Партию фортепиано исполнит "Мәдениет қайраткері" РК Елена Сахно.





В концерте прозвучат произведения на вкус разных слушателей. Так, публику ждет встреча с творчеством композиторов Италии, Австрии, Испании, Казахстана, России и других стран. Прозвучат арии из оперетт, романсы, а также неаполитанские, казахские и русские песни. Солисты театра «Астана Опера» отметили, что постараются сделать все, чтобы этот вечер был незабываемым для жителей и гостей столицы.





Ведущий солист Жан Тапин готовится исполнить ариозо Дубровского из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский». С арией Дона Паскуале из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти на сцену Камерного зала выйдет блистательный баритон Сундет Байгожин,





Жаннат Бактай исполнит арию Марфы из оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, Салтанат Ахметова представит арию Росарио («Маха и соловей») из оперы «Гойески» испанского композитора Э. Гранадоса. Колоратурное сопрано Альфия Каримова подготовила для искушенной публики каватину Семирамиды из оперы «Семирамида» Дж. Россини. В интерпретации Евгения Чайникова прозвучит ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.





- Отмечать этот ежегодный профессиональный праздник в Камерном зале «Астана Опера» стало для нас уже доброй традицией. Концерт в честь Международного дня музыки – это возможность встретиться с любимыми исполнителями, познакомиться с великолепными вокально-инструментальными шедеврами из мировой музыкальной сокровищницы в замечательном исполнении ведущих солистов театра «Астана Опера». Мы хотим, чтобы наш зритель получил большое удовольствие от этого музыкального вечера, и приглашаем всех разделить с нами праздник,- отметила автор концерта, главный концертмейстер оперной труппы Елена Сахно.





День музыки – профессиональный праздник композиторов, певцов, инструменталистов. Но также это праздник и для всех любителей и ценителей музыки. Напомним, Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября. Праздник был введен с 1975 года по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Один из инициаторов проведения Международного дня музыки – композитор Дмитрий Шостакович.





Ведущая концерта – «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.



