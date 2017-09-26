Из-за велосипедной гонки перекроют ряд дорог в Алматы

«Тур Алматы» - одна из крупнейших профессиональных велогонок в Средней Азии. В 2017 году гонка празднует пятилетие.

Первый этап «Тура Алматы» стартует у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Финиш первого этапа расположится на территории «Алматы Арены». Второй этап велогонки стартует у здания «Халык Арены» и продлится вдоль круга «ВОАД-Аль-Фараби» с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК «Медео», где участников будет ожидать финишная точка.

Планируемое время перекрытия дорог по этапам.

Этап 1 (30 сентября)





9:00 – 10:40 - городской круг (по ул. Толе би до ул. Фурманова, вверх по ул. Фурманова до ул. Сатпаева, по ул. Сатпаева до ул. Байзакова, вниз по ул. Байзакова до ул. Абая, по ул. Абая до ул. Желтоксан, вниз по ул. Желтоксан до ул. Толе би)

10:40 – 11:00 - ВОАД – Индустриальная зона (проезд по ул. Толе би до ВОАД, по ВОАД и Аль-Фараби до Индустриальной зоны

11:00 – 14:30 - Индустриальная зона

13:30 – 14:30 - Возвращение к «Алматы Арене» по ул. Момышулы и финиш на внутренней территории «Алматы Арены»





Этап 2 (1 октября)





09:45 – 10:05 - Талгарский тракт до момента старта гонки от «Халык Арены»

10:00 – 14:00 - Круги по ВОАД - Парк Первого Президента

12:40 – 14:40 - Вверх по ул. Достык к финишу на ВСК «Медео»