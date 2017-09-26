В Британии начали продавать «разумных» секс-кукол

Владелец одного из двух секс-шопов в стране, где можно приобрести андроида, пришел на ТВ рассказать об уникальном товаре, сообщает Mirror,

В Британии поступили в продажу секс-роботы модели "Саманта", обладающие искусственным интеллектом.

По словам бизнесмена Трейси Уитмора, Саманта может переключаться из секс-режима в семейный, в рамках которого робот может поддерживать разговор на бытовые темы, в том числе, с детьми.

"Саманта может говорить о философии и даже шутить. Чего она не может, так это непроизвольно переключиться на секс-режим", — отметил Трейси Уитмор.





"Она умеет не просто говорить заученные реплики, но общаться и учиться в ходе этого общения", — заявил бизнесмен.





Саманта заряжается от USB, в ее голове есть разъем для SD-карты.





Ранее сообщалось, что в Лондоне откроется кафе с секс-роботами.