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В Британии начали продавать «разумных» секс-кукол

26 сентября 2017, 15:40

Стоимость столь необычной игрушки составляет 4,7 тысячи долларов.

В Британии поступили в продажу секс-роботы модели "Саманта", обладающие искусственным интеллектом. Владелец одного из двух секс-шопов в стране, где можно приобрести андроида, пришел на ТВ рассказать об уникальном товаре, сообщает Mirror, передает Вести.ru.

По словам бизнесмена Трейси Уитмора, Саманта может переключаться из секс-режима в семейный, в рамках которого робот может поддерживать разговор на бытовые темы, в том числе, с детьми.

"Саманта может говорить о философии и даже шутить. Чего она не может, так это непроизвольно переключиться на секс-режим", — отметил Трейси Уитмор.

"Она умеет не просто говорить заученные реплики, но общаться и учиться в ходе этого общения", — заявил бизнесмен.

Саманта заряжается от USB, в ее голове есть разъем для SD-карты.

Ранее сообщалось, что в Лондоне откроется кафе с секс-роботами.


Фото Twitter/vibezadultstore

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