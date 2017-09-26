В России пригрозили заблокировать Facebook
26 сентября 2017, 17:02
Об этом во вторник заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Американскую социальную сеть Facebook FB, созданную Марком Цукербергом, могут заблокировать на территории России, несмотря на большое количество пользователей среди россиян, в случае, если компания не исполнит требования Закона "О хранении персональных данных россиян на территории РФ", передает Прайм.
"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нету - в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - пояснил журналистам позицию глава ведомства.
Он добавил, что Роскомнадзор "прекрасно осознает, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден".
Жаров добавил также, что эта социальная сеть продолжает утверждать в общении с Роскомнадзором, что рассматривает варианты того, как исполнить российское законодательство.
"Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", - подытожил Жаров.
Фото © РИА Новости, Наталья Селиверстова
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