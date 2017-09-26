В России пригрозили заблокировать Facebook

Американскую социальную сеть Facebook FB, созданную Марком Цукербергом, могут заблокировать на территории России, несмотря на большое количество пользователей среди россиян, в случае, если компания не исполнит требования Закона "О хранении персональных данных россиян на территории РФ",

Он добавил, что Роскомнадзор "прекрасно осознает, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден".





Жаров добавил также, что эта социальная сеть продолжает утверждать в общении с Роскомнадзором, что рассматривает варианты того, как исполнить российское законодательство.



