В ВКО молодой человек смертельно ранил приятеля и выбил двери лечебницы, чтобы его спасти

В селе Ново-Хайрузовка Катон-Карагайского района бытовой конфликт закончился трагедией. В ходе ссоры двух парней один ударил ножом другого. Осознав, что натворил, 25-летний преступник всеми силами пытался помочь пострадавшему, однако молодой человек скончался на руках у фельдшера, сообщает сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы местного районного суда.





Начиналось все мирно. Четверо жителей Ново-Хайрузовки чинили автомобиль, попутно выпивая. Спиртное разгорячило компанию, всплыли какие-то старые счеты, и между двумя ребятами завязалась ссора. Один из них выхватил складной нож и начал угрожать противнику, однако тот отобрал холодное оружие и ударил приятеля в грудь.





Столь неожиданная развязка мгновенно отрезвила горячие головы, и парни бросились оказывать помощь потерпевшему. Молодые люди погрузили раненого в машину и повезли его в местный фельдшерско-акушерский пункт. Как на грех, на полпути авто сломалось. Виновник этих событий побежал в лечебницу, чтобы привести помощь. Однако к этому времени рабочий день уже закончился и ФАП был заперт. Молодой человек выбил дверь, но внутри никого не нашел. На обратном пути он наткнулся на женщину-фельдшера, которая возвращалась домой. Парень привел ее к потерпевшему. К сожалению, рана была слишком серьезной и пострадавший умер на руках у медработника во время перевязки. Преступника арестовали.





В суде обвиняемый просил квалифицировать преступление как убийство при превышении пределов самообороны, что позволило бы рассчитывать на более мягкое наказание. Однако суд пришел к выводу, что угрозы жизни молодого человека не было. Были учтены смягчающие обстоятельства — то, что подсудимый приложил усилия, пытаясь спасти потерпевшего.





Катон-Карагайский районный суд приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.





Михаил Потапов.



