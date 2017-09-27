Сборная Казахстана поднялась на четвертую строчку Азиатских игр в Ашхабаде
27 сентября 2017, 00:15
Казахстан опередил Узбекистан.
Казахстанская команда на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде поднялась на четвертое место в общекомандном зачете, опередив команду Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что спортсмены Казахстана и Узбекистана сравнялись по числу завоеванных золотых наград. Теперь наши спортсмены принесли в копилку сборной еще две золотые медали, что позволило ей подняться на четвертое место в турнирной таблице. На сегодня команда Казахстана завоевала 25 золотых, 26 серебряных и 33 бронзовых медали. В копилке Узбекистана 23 золотых, 30 серебряных и 67 бронзовых наград.
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