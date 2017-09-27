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На трассе Семей — Усть-Каменогорск в ДТП погиб мужчина

27 сентября 2017, 06:11

Пассажир получил травмы.

25 сентября на 126 километре дороги Семей — Усть-Каменогорск в кювет опрокинулся легковой автомобиль. Водитель погиб на месте, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

25 сентября на 126 километре трассы Семей — Усть-Каменогорск автомобиль опрокинулся в кювет. 47-летний водитель погиб на месте, пассажир получил травмы.

— По факту проводится досудебное расследование, выясняются обстоятельства ДТП, — сообщили в ДВД ВКО.

Фото: Уральской недели

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